【即市分析】鐵塔博反彈要睇實呢個位...

東方產經專欄作者桃桃：近期中美貿易戰升級，美國更將矛頭直指電訊設備龍頭華為，多間一線美國科企紛紛封殺華為，引發市場對內地5G推出計劃的憂慮，並拖累相關板塊氣氛。一向備受資金追捧的中國鐵塔(00788)，近期亦持續受壓，昨日(20日)更跌穿1.8元水平支持，以收市價1.76元計，較上月高位2.33元已累挫逾24%。



雖然其股價跌跌不休，惟多間大行對其睇法仍偏向正面。滙豐研究報告指，市場過度憂慮內地整體5G進程，維持對鐵塔建設性看法，目標價維持2.25元，評級「買入」。另該股亦被摩通挑選列為中美貿易戰下的中港防守性股份名單。



話雖如此，內地科技相關負面消息不斷發酵，若然中美貿易關係進一步轉差，中國5G技術要「走出去」料將更受制肘，雖然鐵塔主要市場集中在內地，但作為5G概念股，短線受壓在所難免。



該股經過連日急跌，已失守多條主要平均線，除非短期可若重返並企穩於100日線約1.8元樓上，否則股價有機會進一步向下尋底，未到博反彈的合適時候。

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