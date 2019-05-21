【即市分析】手機設備股未到撈底時候

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰愈燒愈烈，市場憂心忡忡，不過講到最慘都係高科技同手機設備股一類，因為已經成為最後談判的重災區，上周已見一眾相關股份股價大插一輪，短線股價壓力未消，溝貨撈貨都可免則免。(資訊器材板塊追蹤：https://bit.ly/2AOpytG )



從基本面睇，中美雙方近期頻頻出手鬥大，但牌面睇美國略勝，事關市傳英特爾及高通等停止向華為供應晶片，Google將停止向華為提供Android技術支援，對華為必然有影響，尤其係發展海外市場，而消費者信心亦會受到考驗，華為產業鍊更會遭受巨變。到底華為能否藉此機會絕地反擊，加深與內地晶片業的深度聯繫，轉危為機，開創新天地，則屬後話，至少不可能在短期內可扭轉乾坤。



今次中美貿易談判，美國大玩「曬冷」，中國至今的反應算是冷靜，如今作出的反制，亦不過是向六百億美元的美國商品部分加徵關稅、取消一些美國豬肉的訂單，以及在外交上作出一些小動作。一則反映雙方的談判條件存在差別，二則反映中國還是希望在守住底線下最終能達成協議。姑勿論中國的底牌是否「階磚三」，美國「曬冷」又是否傷人害己，但一眾手機設備股當災係事實，暫時尚未到撈貨時候。



以瑞聲為例，主要客戶蘋果公司在中國的業務，好可能亦會受到中國作出的反制措施影響。作為蘋果公司的主要供應商之一，瑞聲的業務前景已添重大不明朗因素，短線股價再考驗40元關支持的機會大，都係避之則吉。



至於因市場憧憬內地晶片業將加快轉用內地自家生產晶片速度，股價普遍反彈，但相信技術尚需時間發展，唔排除短期彈完即散，跟炒要提防接火棒！(半導體板塊追蹤：https://bit.ly/2gX2WfH )



部分手機設備股估值一覽

股份/往績市盈率(倍)

舜宇光學(02382)/27

瑞聲科技(02018)/11

丘鈦科技(01478)/382

通達集團(00698)/7

高偉電子(01415)/12



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