貿戰升級：大摩指談判一旦破裂　全球經濟陷入衰退

摩根士丹利發表報告指出，中美貿易談判一旦破裂，美國對中國貨品加徵關稅，將推動全球經濟陷入衰退，預期屆時聯儲局將在1年內將美國利率降至零。



大摩續稱，雖然中美貿易緊張局勢短暫升級或未有帶來太大的損害，但長期而言，將造成極大痛苦。如中美談判停滯不前，美國對餘下約3,000億美元中國貨加徵25%關稅，全球經濟將陷入衰退。估計聯儲局將於2020年春季前，將聯邦基金利率降至零去刺激經濟，中國亦會推出規模相當於5,000億美元的財政刺激措施，並將信貸增長目標定為每年14%至15%。



至於中間情況下，假設美國對2,000億美元進口中國貨品加徵25%關稅持續3至4個月，大摩料全球經濟增長或放緩至每年2.7%。預期屆時聯儲局將減息半厘，中國則推出相當於3,200億美元的財政刺激措施。



不過，大摩認為以上中美的反應措施通常會滯後，意味全球或無可避免將要面對收緊的金融狀況及全球經濟衰退。每年的全球經濟增長如跌至低於2.5%的門檻，即可定義為陷入衰退。



另外，大摩警告投資者或低估了中美貿易緊張局勢所帶來的影響。全球經濟增長放緩，或打擊企業國際業務的盈利。加上金融條件及政策的不確定性，影響企業信心，可能導致企業將凍結或削減資本開支。



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