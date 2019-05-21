新股專輯：太興集團通過上市聆訊

香港大型餐飲集團太興集團於周二(21日)通過主板上市聆訊，意味將於短期招股，獨家保薦人為交銀國際。



據更新後初步招股文件，截至本周二止，太興在香港、澳門、內地及台灣以「太興」、「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」等9個品牌，經營191間餐廳，當中旗艦品牌「太興」共有110間，佔集團去年總收入近65%。



截至2018年12月底止年度，集團收入達31.26億港元，按年增長12.8%；期內溢利則按年升45%至3.04億元。以地區劃分，期內收入超過77%來自港澳地區。



文件又顯示，集團去年總概約翻座率為5.4次，以「敏華冰廳」及越菜「錦麗」最高，分別達17.1次及9.9次。除兩個新品牌外，營運中的餐飲品牌經營溢利率均為約兩成，當中台式品牌「茶木」高達29.4%。每名顧客平均消費方面，集團旗下品牌中表現最強勁為中式餐館「漁牧」，達181.9元，其次為「茶木」的96.6元，「太興」僅錄70.4元。



招股資料並提及，集團旗下餐廳收支平衡期一般介乎2至3個月，回本期介乎9至17個月，目前仍有約36間現有餐廳尚未達收支平衡，及47間餐廳未在26個月內回本。集團在上市前向現有股東宣派特別股息4,000萬元，預期上市後派息比率不少於30%。



預期集資所得將用於開設及翻新餐廳，在2019至2021年間計劃分別在香港及內地開設63間及36間新餐廳，另翻新69間現有餐廳。此外，集團有計劃擴充或搬遷香港食品廠房。



去年中曾有市場消息指，太興委聘交銀國際安排上市事宜，目標集資約1億美元(約7.8億港元)，惟公司代表當時隨即否認。



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