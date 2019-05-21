貿戰升級：中金料內地將加快軟件及半導體國產化

就中美貿易摩擦加劇，中金公司發表報告，指事件或促使中國以國產軟件替代進口的決心，利好基礎軟件及黨政軍辦公系統等相關公司。至於封殺華為，料內地將加大扶持力度，長遠加速半導體國產化。



報告指，內地若加大扶持力度，預計辦公軟件、GIS的超圖軟件等有較大的國產替代空間；而長遠則會發展雲計算，其屬自主可控、最符合技術潮流，亦是阻力最細的最終解決方案。預期騰訊(00700)旗下騰訊雲、華為雲等公司將受益。



另外，若內地加快半導體國產化，將帶動華為、小米(01810)、格力電器(000651.SZ)、美的集團(000333.SZ)等中國品牌的國產化進程。



受去年中興通訊(00763)事件影響，報告稱，中國半導體產業鏈配套發展的重要性已大幅提高，短期將更關注進口替代的重要性。產業鏈的中芯國際(00981)由於有先進製程發展，可望受惠。



此外，中國政府或將對美國軟件產品加徵關稅，部分以進口為主的工程類軟件短期受貿易摩擦影響，價格有機會上升；加強知識產權保護將降低軟件盜版機會率，也將利好軟件業。



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