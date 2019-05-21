港股格局：陳炳強建議趁反彈減持騰訊

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美貿易談判近乎停頓，相信短期兩國難以達成共識，加上期內雙方繼續針鋒相對，推出更多反制措施，預期將再對股市造成衝擊。他相信，恒指短期在年初突破位27,300點水平或見初步支持，略作反彈；惟局勢若未能改善，將下試26,000點水平。



騰訊(00700)方面，由於經營狀況差於預期，以及中美貿易談判停濟不前，拖累投資氣氛，都令「過氣股王」股價由高位回落，RSI亦進入「超賣」水平。他預期騰訊股價逼近過往成交密集區330港元時，反彈機會大，建議持貨股民應趁反彈略為減持。



至於首季業績勝預期的小米集團(01810)，其股價已跌至年內低位，或趁好消息反彈，惟受毛利率下降及環球手機出貨量減少影響，上方阻力位約11.5元水平。



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