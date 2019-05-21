首季中國智能揚聲器銷量冠全球　美國品牌市佔率大降

據研調機構Canalys數據，在2019年第1季，中國智能揚聲器銷量按年倍增至1,060萬部，佔據全球市場份額51%，美國品牌的市佔率則由44%大幅下降至24%。



全球智能揚聲器市場在首季的總銷量為2,070萬部，按年增131%。亞馬遜是市佔最高品牌，公司以價格低廉的Echo Dot獲得22.1%的市場份額；Google居第二，市佔率16.8%。



小米(01810)等3個中國品牌打入前五大銷量榜，其中小米的市佔率由去年同期的7%大幅跳升至15.4%。



蘋果公司的HomePod由於價格偏高，被擠出銷量前五大。



Canalys稱，中國智能揚聲器以閃電速度發展，因廠商們大力推動，企圖佔據市場的主導地位。



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