【即市分析】有佳績支持　為何小米彈唔起？

東方產經專欄作者帥哥：小米集團(01810)首季業績轉虧為盈，錄得純利31.26億元人民幣，上年同期蝕70.05億元人民幣，惟股價今早(21日)反應不大，現僅微升0.1%報9.9元。



按非國際財務報告準則計量，小米首季經調整淨利潤20.81億元人民幣，按年增22.4%。首季度智能手機分部的收入按年增長16.2%。本季智能手機銷量達2,790萬部。根據Canalys統計，智能手機出貨量排名全球第四。



績後多間大發表報告，看法好壞參半。摩根大通認為小米季績符合預期，予其「中性」評級；美銀美林則指其季績勝預期因非現金調整項目；而里昂下調其目標價至14元，評級「買入」。



事實上，除咗有佳績支持外，小米不乏利好消息，包括年中「北水」開閘，允許同股不同權(WVR)納入「港股通」交易名單，屆時可望獲南下資金買貨。另外，美國近日封殺華為，滙豐研究認為，在華為面對手機及電訊設備相關不確定性中，小米及中興通訊(00763)或可受惠。



不過，小米對相關消息視而不見，上市後股價長期低迷，加上近期有關科技股負面消息接踵而來，一向享有高估值的新經濟股高增長亦似乎難再續，小米即使有望獲「北水」買貨，料對股價刺激料亦有限。近日該股更再度跌穿10元關口，後市有機下試9.44元的52周低位支持，暫未到買貨時機。

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