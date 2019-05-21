人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘　離岸及在岸價齊升

2019年05月21日 11:48
  • 東網電視
    更多新聞短片

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，回落至1.98厘；1、2星期拆息報2.58至2.83厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.11至3.59厘。

    21/5/2019
    隔夜 1.98600厘
    1星期 2.58833厘
    2星期 2.83967厘
    1個月 3.11600厘
    2個月 3.32800厘
    3個月 3.45517厘
    6個月 3.49383厘
    12個月 3.59033厘

    20/5/2019
    隔夜 2.18117厘
    1星期 2.81012厘
    2星期 3.00933厘
    1個月 3.25017厘
    2個月 3.43250厘
    3個月 3.49733厘
    6個月 3.53800厘
    12個月 3.68833厘

    人民幣兌美元向好，離岸人民幣(CNH)由6.9413，回升至6.9207，最新報6.9253；在岸人民幣(CNY)則由6.9113，漲至6.8968，最新報6.9019。
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm