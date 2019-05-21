人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘　離岸及在岸價齊升

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，回落至1.98厘；1、2星期拆息報2.58至2.83厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.11至3.59厘。



21/5/2019

隔夜 1.98600厘

1星期 2.58833厘

2星期 2.83967厘

1個月 3.11600厘

2個月 3.32800厘

3個月 3.45517厘

6個月 3.49383厘

12個月 3.59033厘



20/5/2019

隔夜 2.18117厘

1星期 2.81012厘

2星期 3.00933厘

1個月 3.25017厘

2個月 3.43250厘

3個月 3.49733厘

6個月 3.53800厘

12個月 3.68833厘



人民幣兌美元向好，離岸人民幣(CNH)由6.9413，回升至6.9207，最新報6.9253；在岸人民幣(CNY)則由6.9113，漲至6.8968，最新報6.9019。

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