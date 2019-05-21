人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘 離岸及在岸價齊升
2019年05月21日 11:48
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，回落至1.98厘；1、2星期拆息報2.58至2.83厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.11至3.59厘。
21/5/2019
隔夜 1.98600厘
1星期 2.58833厘
2星期 2.83967厘
1個月 3.11600厘
2個月 3.32800厘
3個月 3.45517厘
6個月 3.49383厘
12個月 3.59033厘
20/5/2019
隔夜 2.18117厘
1星期 2.81012厘
2星期 3.00933厘
1個月 3.25017厘
2個月 3.43250厘
3個月 3.49733厘
6個月 3.53800厘
12個月 3.68833厘
人民幣兌美元向好，離岸人民幣(CNH)由6.9413，回升至6.9207，最新報6.9253；在岸人民幣(CNY)則由6.9113，漲至6.8968，最新報6.9019。
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