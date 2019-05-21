鮑威爾：企業債務偏高　惟未構成系統性風險

聯儲局主席鮑威爾表示，雖然目前企業債務高企，但未對金融穩定構成系統性風險。目前的債務增長與經濟增長規模相當，債務成本依然相對較低，而金融體系承擔損失的能力有所增強。



他指出，企業借貸達到公司資產約35%的創紀錄水平。雖然企業債務的增長近期放緩，但如果再度大幅增長，可能明顯提升企業的脆弱程度。



他不認為目前企業債務的狀況與金融危機前的次級抵押貸款市場具有相同的系統威脅性。現時金融體系較十年前更強大，足以應對銀行在商業借貸可能出現的損失，而不會像十年前次貸危機爆發時般手足無措。



截至目前，企業債務不會給金融體系的穩定帶來高風險，或導致廣泛的危害。儘管商業借貸持續增長，但與次按危機不同的是，企業債的增長並非基於資產價格泡沫。而且企業債的衍生工具也較次按危機時的衍生工具更具安全性。



不過他承認，一旦經濟下滑，高負債的企業將面臨財政緊張的問題，這可能是其被迫裁員或減少開支，將對經濟構成進一步打擊。



美元方面，他認為其儲備貨幣地位並未受到威脅，目前判斷國際貿易形勢與稅項政策對貨幣政策路徑的影響為時尚早。



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