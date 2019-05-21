【午市重點睇】離岸人幣弱見6.94　道期向上

2019年05月21日 12:02
  • 東網電視
    更多新聞短片

    ●美匯指數在亞洲市報97.97；圓匯企110.22；歐元兌美元報1.116；英鎊弱企1.273。港匯又再觸及7.85，最新報7.8488。離岸人民幣(CNH)一度跌至6.9413，最新回升至6.92水平。金價報1,275美元，布油略彈至72.1美元，紐油報63.29美元。道指期貨漲逾百點。

    ●港股好淡爭持，恒生指數半日升61點或0.22%，報27,848點，領展再創新高。https://bit.ly/2EnkJJj
    -美延遲對華為禁售令，手機設備股反彈。
    -中國稀土曾飆31%。
    -傳港交所IPO審查小組主管楊金隆辭任。
    -普拉達：額外重整獨立合作夥伴的網絡。
    -新股專輯：太興集團通過上市聆訊。

    ●【即市分析】
    -有佳績支持，為何小米彈唔起？https://bit.ly/30xBquW
    -手機設備股未到撈底時候。https://bit.ly/2YFk0uI
    -鐵塔博反彈要睇實呢個位... https://bit.ly/2Emz7Bv
    -恒指今個跌浪最低消費睇... https://bit.ly/2WUyVkf

    ●A股快報：3大指數半日收升1.5%至2.1%。https://bit.ly/2QjsAMI

    ●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2JPFtNj

    ●貿戰升級：
    -逾百間美國鞋企聯署，斥加徵關稅將造成「災難」。https://bit.ly/2VDMv9U
    -高盛指中國資本外流風險逐步增加。
    -大摩指談判一旦破裂，全球將陷入衰退。
    -中金料內地將加快軟件及半導體國產化。

    ●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.05厘；1個月期報1.68厘。

    ●內地官媒：人民幣演變爲無序貶值可能性較小。https://bit.ly/2JUlpcK
    -人民幣中間價下調2點子，報6.8990。

    ●人行進行800億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。

    ●美商務部：延遲向華為出口零部件禁令90日，直至8月19日才實施。

    ●新加坡第1季GDP按年增長1.2%，預期升1.4%。

    ●調查：全球ATM數量首次出現下降。其中，中國、美國、日本及巴西減少1%。

    ●今年首季中國智能揚聲器銷量冠全球，市場份額達51%；美國市佔大降至24%。

    ●澳洲央行行長：6月議息會議將考慮減息。
    ─ ─ ─ ─ ─ ─
    其他精彩新聞：【股民熱話】呢個日期之前　港股會繼續大減價？
    https://bit.ly/2HEn7Mj

    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm