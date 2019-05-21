【午市重點睇】離岸人幣弱見6.94 道期向上
●美匯指數在亞洲市報97.97；圓匯企110.22；歐元兌美元報1.116；英鎊弱企1.273。港匯又再觸及7.85，最新報7.8488。離岸人民幣(CNH)一度跌至6.9413，最新回升至6.92水平。金價報1,275美元，布油略彈至72.1美元，紐油報63.29美元。道指期貨漲逾百點。
●港股好淡爭持，恒生指數半日升61點或0.22%，報27,848點，領展再創新高。https://bit.ly/2EnkJJj
-美延遲對華為禁售令，手機設備股反彈。
-中國稀土曾飆31%。
-傳港交所IPO審查小組主管楊金隆辭任。
-普拉達：額外重整獨立合作夥伴的網絡。
-新股專輯：太興集團通過上市聆訊。
●【即市分析】
-有佳績支持，為何小米彈唔起？https://bit.ly/30xBquW
-手機設備股未到撈底時候。https://bit.ly/2YFk0uI
-鐵塔博反彈要睇實呢個位... https://bit.ly/2Emz7Bv
-恒指今個跌浪最低消費睇... https://bit.ly/2WUyVkf
●A股快報：3大指數半日收升1.5%至2.1%。https://bit.ly/2QjsAMI
●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2JPFtNj
●貿戰升級：
-逾百間美國鞋企聯署，斥加徵關稅將造成「災難」。https://bit.ly/2VDMv9U
-高盛指中國資本外流風險逐步增加。
-大摩指談判一旦破裂，全球將陷入衰退。
-中金料內地將加快軟件及半導體國產化。
●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.05厘；1個月期報1.68厘。
●內地官媒：人民幣演變爲無序貶值可能性較小。https://bit.ly/2JUlpcK
-人民幣中間價下調2點子，報6.8990。
●人行進行800億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。
●美商務部：延遲向華為出口零部件禁令90日，直至8月19日才實施。
●新加坡第1季GDP按年增長1.2%，預期升1.4%。
●調查：全球ATM數量首次出現下降。其中，中國、美國、日本及巴西減少1%。
●今年首季中國智能揚聲器銷量冠全球，市場份額達51%；美國市佔大降至24%。
●澳洲央行行長：6月議息會議將考慮減息。
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