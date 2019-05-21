敏華去年少賺11%　北美市場挑戰大

敏華控股(01999)公布截至2019年3月31日止年度業績，股東應佔溢利約13.63億港元，按年跌11.2%，每股基本盈利35.62仙，派末期息每股0.06元。



公司指出，未來一年將加快在中國市場拓展步伐。另一方面，因年輕群體消費者(在線業務的主要消費群體)的消費能力日漸增加、且能負擔功能沙發的銷售，集團將致力開發在線銷售。



不過，北美市場仍存在重大挑戰，包括中美兩國政府爆發的「貿易戰」。新收購的越南工廠將進行擴建，以增加產能，並為中國工廠的潛在生產轉移作準備，各擴建將於今年第四季度完成。



在歐洲及其他海外市場，集團計劃通過調整產品結構、推出更多超值產品、提升售價，積極發展更多新客戶等措施實現收入的增長。同時，將充分利用Home集團在歐洲的土地和廠房，在歐洲當地生產功能沙發，從而滿足歐洲客戶快速交貨，加快存貨周轉的需求。

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