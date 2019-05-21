【瑞銀推介】騰訊領展窩輪傳真

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：騰訊控股周一(20日)股價繼續下跌，跌超過3%。中美貿易磨擦令人民幣近期再次走弱，Google宣布暫停和華為合作，令中美貿易關係雪上加霜，人民幣走弱，見今年低位，人民幣貶值不利中港股市，而每次人民幣受壓，騰訊作為重磅股更是首當其衝，加上4月份錄得較大升幅，自然成為走資的對象。



市場大行分析對騰訊仍有信心，有分析憧憬公司遊戲銷售在今季開始復甦，或有機會再次帶動股價。而股價已回落至350港元之下，即兩個月以來的低位，資金開始吸納其認購證以及牛證，博股價出現技術反彈。而騰訊的9天RSI相對強弱指數，在周一已跌至24，即市場認為超賣的水平。



如投資者看好騰訊，可留意認購證(25267)，行使價388.2元，2019年7月到期，有效槓桿約12.倍，或牛證(61692)，收回價332元，2019年6月到期，有效槓桿約21倍。



相反，如投資者看淡，可留意認沽證(16388)，行使價337.8元，2019年7月到期，有效槓桿約13倍。



走勢上近日較強的有領展房產基金，受惠憧憬加息步伐放慢，加上吸引避險資金，周一股價上升，再創歷史高位。現時該股的10天線位於94.9元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。



如投資者看好該股，可留意認購證(28145)，行使價103.88元，2019年8月到期，有效槓桿約13倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(15864)，行使價84.73元，2020年8月到期，有效槓桿約4.9倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

