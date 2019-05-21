樓價UPDATES：珀麗灣三房戶零議價1000萬沽

市場盤源漸減，部分買家怕愈遲買，樓價更貴，不惜「零議價」承接單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島3座高層D室，實用面積648方呎，三房間隔，連天台，獲租客以每月3.3萬港元租入，實用呎租約50.9元。



●北角慧雅閣C座中層2室，實用面積約1,734方呎，四房連主人套房間隔，附兩車位，日前以3,900萬元易手，實用呎價約22,491元。單位24年漲價約2.5倍。



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九龍區

●紅磡海逸豪園18座高層E及F室相連戶，實用面積合共約1,502方呎，近日以3,780萬元售出，實用面積呎價約25,166元。原業主持貨約15年轉手，帳面獲利約2,272萬元，單位升值逾1.5倍。



●將軍澳日出康城領峯8座中低層右翼A室，實用面積665方呎，三房連主人套房間隔，獲同區新盤向隅客以838萬元承接，實用呎價約12,602元。原業主持貨8年轉手，帳面獲利約403萬元。



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新界區

●馬灣珀麗灣23座低層C室，三房一套間隔，實用面積約831方呎，獲家庭客「零議價」以1,000萬元承接，實用呎價約12,034元。單位2009年至今漲價逾1.39倍。



●上水龍豐花園A座低層1室，實用面積326方呎，兩房間隔，叫價480萬元，最終以460萬元售出，實用呎價14,110元。單位7年升值約1.2倍。



●沙田花園城2期1座低層A室，實用面積350方呎，兩房間隔，議價後以518萬元易手，實用呎價14,800元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利269萬元，期內升值約108%。



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