【高盛推介】騰訊反彈　可吼高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(21日)早段見336.8港元的兩個多月低位後反彈。



近日騰訊股價回落，資金非常積極部署其認購證，過去5個交易日均見資金流入，合共有超過2.1億元流入，是同期最多資金流入的相關資產。



投資者現階段如考慮吸納該股認購證，可留意貼價高槓桿購證(25743)，行使價360.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿14.1倍，行使價340至370元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高；中年期低街貨選擇可留意購證(15049)，行使價380.2元，2019年9月2日到期，實際槓桿11.7倍，中年期、低街貨、高槓桿。



牛熊證方面，投資者如看淡可留意市場上最高槓桿的熊證(58634)，收回價370.68元，行使價372.68元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，市場上最高槓桿的騰訊熊證。牛證則可留意(63359)，收回價327.18元，行使價325.18元，換股比率100，槓桿比率17.8倍，高槓桿、低街貨。



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