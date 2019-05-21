【瑞通推介】資金追騰訊Call博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美貿易戰升級至科技戰，道指隔晚最多跌逾200點，收報25,679點，跌84點或0.3%。



中美貿易談判陷入僵局，加上被騰訊控股拖累，恒指周一(20日)曾低見27,699點的逾3個月低位，收報27,787點，跌158點或0.6%。周二(21日)早段曾跌逾100點，其後跌幅收窄並倒升，於27,800點附近徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾190萬元，反映續有投資者博大市短期反彈，但流入規模按日大減。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,600至27,698點，而熊證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點。



騰訊突停播《權力的遊戲》結局，令市場憂慮集團會否捲入中美科技冷戰。另一方面，公司代理的手遊《權力的遊戲：凜冬將至》據報周四(23日)開放測試。該股周一以全日最低位342元收市，急挫3.9%，連失100天和250天線。集團績後連跌3個交易日，累跌8.6%，周二早段曾跌穿340元，重返今年3月初水平。逾6,600萬元於周一淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾2,300萬元淨流出。



上周公布首季盈轉虧的金山軟件，股價短暫抽升後連跌3日，周一曾低見17.28元，已回落至業績公布前水平。股份周二早段先跌後回升，力守17元支持，反彈阻力留意18元。投資者正觀望集團預期下月推出的手遊《劍網3》表現，以及雲服務的潛在增長。周一有約30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流出。



投資者預期美國封殺華為後，勢拖延中國5G的進展，令相關5G設備股盈利和股價受壓。中國鐵塔連續兩日在成交大增下分別瀉超過6%，周一盤中低見1.74元，創逾兩個月低。股份周二早段反彈2%，一度重上1.8元。周一有逾310萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾140萬元淨流出。



中國移動4月4G客戶數目為7.226億戶，按月淨減少71.8萬戶，3月份則淨增425.6萬戶。其股價近期反覆向下尋底，直至上周四(16日)低見70.95元後快速回升，重返73元和10天線之上。該股周二早段反覆靠穩，大部分時間於73元上。周一分別有124萬和50萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17026)，行使價355.2元，2019年8月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿10.1倍。



金山軟件輕微價外、中短期購證(28828)，行使價19元，2019年11月到期，實際槓桿3.6倍。



鐵塔輕微價外、中年期購證(29681)，行使價2元，2019年11月到期，實際槓桿4.8倍。



中移輕微價外、中短期購證(18197)，行使價78.8元，2019年10月到期，實際槓桿11.2倍。貼價、中短期沽證(18198)，行使價70.88元，2019年11月到期，實際槓桿8.2倍。



小米價外、中短期購證(15685)，行使價12.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(66016)，收回價27,210點，槓桿比率42.1倍。熊證(59223)，收回價28,290點，槓桿比率30.9倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率21.2倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率7.2倍。



鐵塔牛證(64169)，收回價1.69元，槓桿比率6.3倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率6.1倍。



舜宇光學牛證(67040)，收回價70.1元，槓桿比率7.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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