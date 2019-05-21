【高盛推介】小米鐵塔購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周一(20日)公布首季業績，首季業績由虧轉盈，利潤為31.26億元人民幣，其中第1季智能手機分部的收入按年增長約16.2%，業績勝市場預期。該股周二(21日)早段曾上升近4%，現報9.92元，上升0.03元或0.3%。



另外，美國或延後對華為的禁令90天，令5G設備股經過近日急跌後稍為回穩。中國鐵塔股價由上周約2元附近累積回落超過10%後，周二早段股價靠穩。



觀察個股認股證資金流向，鐵塔及小米認購證於過去3個交易日均見資金流入，分別有約1,000萬以及700萬元流入，是同期第三及第四大資金流入的個股相關資產。



投資者如看好小米，現階段可考慮低街貨產品，當中可留意貼價購證(18685)，行使價10.6元，2019年10月4日到期，實際槓桿5.8倍，行使價10至11元、3個月期以上產品中槓桿最高；中年期的選擇則可留意購證(16510)，行使價11.4元，2020年1月13日到期，實際槓桿4.6倍，中年期、低街貨。



另外，投資者如看好鐵塔，可留意貼價購證(28005)，行使價1.84元，2019年9月30日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、類近條款產品中槓桿最高。



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