港燃：首季售氣按年增17%　LNG採購價顯著下跌

持有中華煤氣(00003)大部分內地燃氣業務的港華燃氣(01083)舉行股東周年大會，主席陳永堅會後表示，公司今年首季燃氣銷量按年增17%至30.5億立方米，期內客戶增加21萬戶，至1,281萬戶，並指隨着內地民眾對住屋的剛性需求，用戶會保持升勢。



他表示，內地液化天然氣(LNG)採購價格今年初最貴每噸約5,000元人民幣，較去年同期動輒過萬元人民幣顯著下跌。長遠而言，亞太地區LNG於未來兩、三年都會出現供過於求，主因北美洲西部的LNG廠房會持續供貨給日本、南韓和台灣等地區。



行政總裁黃維義補充，內地天然氣產量大致穩定，但進口天然氣(LNG、以及來自中亞、緬甸和俄羅斯的「管道氣」)在燃氣消耗量的佔比會愈來愈多。以美國已經由天然氣進口國變成出口國，環球經濟前景不太樂觀時更要為其產能尋找出路，因此天然氣供應會愈來愈多，有利集團的售氣毛利。



不過黃認為，港華燃氣至今並無如一些同業般簽訂海外長期供氣合約，因公司現時並無碼頭接收進口LNG。港燃與以前是煤氣公司份屬姊妹公司的上海燃氣關係親密，煤氣公司在江蘇省的金壇地下鹽穴儲氣庫，上海燃氣亦持股25%，因此港燃將來可以運用他們的LNG碼頭，而旗下佛山燃氣也在華南物色收購LNG接收碼頭。



至於簽訂長期供應合約，黃維義稱無可否認要做，但現階段要物色碼頭，而且中央不易批准興建，就算要建「三桶油」亦可以反對，故要搞好關係取得碼頭使用權。



陳永堅則指，LNG來華後要進行氣化，之後再經管網將天然氣輸送到目的地，關鍵在於管道開放與否。他重申，相信中央今年中至年底就會公布把國營油公司的管道資產抽出來組建國家油氣管道公司，收費機制是按照資產回報率(ROA)8%，釐定每立方米每公里的收費，如是者下游燃氣企業就不必向「三桶油」買氣，市場自由度有所提高。



至於港燃會否入股國家油氣管道公司，黃維義稱，暫時不知道中央會否向第三方開放投資；如果是，港燃會「有興趣研究」。



黃續稱，港燃現時人民幣借款比率已升至90%，雖然利息支出會較高，但避免以往借港元，人民幣貶值會引發匯率風險的問題。



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