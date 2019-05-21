中石油淡季加氣價　港燃：已啟動順價機制

市場早前傳出進口天然氣業務連年虧損的中石油要求上調非居民淡季氣價兩成，又說中央不許接駁費利潤率高於一成，導致內地燃氣股捱沽。港華燃氣(01083)行政總裁黃維義表示，中石油確實於淡季加工商業客戶的氣價，但公司已啟動順價(轉嫁給最終用戶)，並與政府商討接駁費問題。



他稱，中石油要在燃氣分銷商基本合約供氣量部分加價約6%，額外再買的氣量就加價約15%，「有啲地方多啲，有啲地方少啲」。燃氣企業的地方分公司不少已被中石油知會氣價要加，但一些有省管網公司的省份如安徽省，安徽管網公司會與中石油商討加幅，因此安徽省基本未受到影響。



黃氏續指，中石油今次加氣主要影響工商業客戶，但港燃與地方物價局已經設有聯動機制，而下游燃氣分銷商企業亦已知會地方物價局中石油要加氣價。港燃已有相關應變措施，並已啟動順價工作。



接駁費回報率受限方面，黃維義稱，公司正開始與地方物價局反映，亦有經中國城市燃氣協會與中央反映。他指出，當局想用成本的10%定出回報率上限，但成本如何界定並不清晰，港燃會爭取把直接、間接、以及將來的維修成本等全數納入接駁費的成本計算範圍；暫時並無城市出現接駁費回報率跌至10%的情況。

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