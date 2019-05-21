樓價UPDATES：需求帶動　個別屋苑租金破頂

樓價急升，個別買家轉租，刺激租務需求，個別屋苑租金破頂。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山駿豪閣高層B室，實用面積725方呎，套三房套間隔，以2,020萬元成交，實用呎價27,862元。



●西區縉城峰2座高層E室，套三房及工人房設計，以3,148萬元售出，實用面積1,014方呎計，折合呎價31,045元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●鑽石山星河明居E座高層1室，實用面積593方呎，套三房間隔，放盤僅1天，零議價下以26,000元租出，實用呎租44元，創屋苑歷史新高。



●將軍澳新寶城6座高層H室，實用面積636方呎，套三房間隔，去年11月開價1,100萬元放售，現以1,000萬元易手，實用呎價15,723元。



●將軍澳緻藍天1座右翼低層A室，實用面積約806方呎，套三房連士多房間隔，望海景，去年3月起放售，原叫價1,250萬元，經議價後減價42萬元或約3.4%，最終以1,208萬元售出，實用呎價約14,988元。



●西南九龍帝峯．皇殿6座低層B室，實用面積約301方呎，開放式間隔，以750萬元放售，放約數天，即獲買家以730萬元交吉承接，減價20萬或約3%，實用呎價約24,252元。



●大角咀I-HOME中層D室，一房間隔，實用面積約392方呎，以約17,500元放租，議價後減至16,200元租出，實用呎租約41.3元。



●大角咀奧坊．曉岸2座中層E室，開放式間隔，實用面積約203方呎，以約1.28萬元放租1周，外區從事銀行業租客，沒有睇樓情況下，獲減租300元，以12,500元承租，實用呎租約61.6元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●上水歌賦嶺冬青徑雙號屋，實用面積約1,812方呎，套三房間隔，獲租客以38,000元承租，實用呎租約21元。



●元朗尚城3座高層D室，實用面積531方呎，開價600萬元，減價10萬元，剛以590萬元成交，實用呎價11,111元，新買家為用家。



●東涌區本月錄約35宗二手成交，海堤灣畔3座低層A室，實用面積562方呎，兩房間隔，享機場全海景，以776萬元成交，實用呎價13,808元，新買家為區內租客，首次置業。



●馬灣珀麗灣5月錄得4宗成交，平均實用呎價13,000元，其中18座高層F室，實用面積520方呎，兩房間隔，4月叫價660萬元，本月下調至640萬元，新近減至630萬元沽出，實用呎價12,115元，前後共減30萬元或4.5%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

