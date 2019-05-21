【即市分析】內銀股博反彈可以點部署？

東方產經專欄作者HS哥：港股自5月初開始反覆下跌，恒指今日(周二)即市略為反彈，不過大部分藍籌股彈力都好一般，內銀股表現算係比較硬正。建設銀行(00939)及工商銀行(01398)股價即市分別升0.4%及1%，一向行得較慢的中國銀行(03988)股價都升1.7%。宜留意中行派發末期息將於本周四除淨，想博財息兼收，呢兩日要行動。



事實上，在中美貿易戰持續下，內銀股累跌唔少，資金開始趁低吸納內銀股，相信係博中央在經濟前景不明朗、人民幣貶值下，快將出手放水以刺激經濟，屆時內銀股有機會最先受惠。以中行股價走勢為例，今日即市反彈並重上10日線，後市只要進一步上破250日線阻力3.6元，有機會進一步向上，如果看好可考慮以其認購證出擊。中行滙豐購(15826)2019年8月到期，行使價3.4元，實際槓桿約14倍。



此外，工行股價近期走勢都唔錯，從早前5.37元彈至即市見5.63元，同樣可小注試Call。工行瑞銀購(18255)，2019年9月到期，行使價6.11元，實際槓桿約15倍，溢價約9%。

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