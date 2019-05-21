防中國限制稀土？美澳聯手填補供應缺口

市場估計中國或以稀土作為打貿易戰的手段，就在此時，澳洲稀土供應商Lynas宣布，計劃在美國發展稀土處理廠，目標是填補美國供應鏈的關鍵缺口。



外媒報道，Lynas是中國以外規模最大的稀土供應商，其與美國德州稀土產品處理廠商Blue Line簽訂合作備忘錄，將在德州Hondo設稀土萃取分離廠房。雙方合作，將為美企確保稀土供應。



除中國外，上述合資公司將是全球唯一能夠大規模生產分離萃取液及重稀土元素的業者。除了重稀土元素，包括鏑、鋱的萃取分離，該廠房或會處理輕稀土元素，包括釹、鐠及鑭。



稀土是高科技、高增長產業的關鍵元素，應用產品包括永久磁鐵、觸媒轉換器、電子零件、研磨拋光粉、水處理化學品等。重要的應用產業計有汽車、電子及器具、自動化與國防系統、風力發動機以及石油與天然氣精煉業。



中港稀土相關股周五(21日)爆升，中國稀土(00769)一度抽高1.3倍，高見0.87港元；五礦稀土(000831.SZ)及北方稀土(600111.SH)齊飆10%，升停板。



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