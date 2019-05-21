貿戰升級：敏華料今年業績續將受影響

中美貿易戰持續，敏華控股(01999)去年度純利下跌逾一成。最近美國提高中國貨關稅至25%後，集團主席黃敏利直言要「捱吓」，相信今年度業務具挑戰，尤其是上半財年盈利會受壓。



他續稱，會與美國客戶共同承擔額外關稅，而為減輕相關影響，公司會加快轉移產能至越南廠房，現時越南廠房的產能佔美國產品出口量約40%，到今年9月會逐步提升至一半，而明年8月會將美國出口訂單量全部由內地廠房轉移至去越南，因此關稅的影響會逐步減輕。



他透露，去年以6,800萬美元收購越南廠房，加上廠房擴張計劃，整個越南項目投資額涉及約3億美元，連同其他項目，今明兩個財年資本開支高達7至8億美元，惟他補充，若無其他重大收購，公司暫沒有集資需要。



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