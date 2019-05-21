貿戰升級：朱葉培料對港樓市構成短期心理影響

中美貿易戰升級，嘉里建設(00683)執行董事朱葉培在股東會後表示，短期內無疑會對香港樓市產生心理影響，但香港社會資金充足，息口仍處於低水平，加上市場剛性需求依然強，雖然近來香港經濟有轉差，但整體增長仍健康，長遠來看，相信香港樓市走勢將會穩定，不會出現大幅的調整。



他指，對豪宅市場樓價表現看高一線，主要是現時豪宅需求強，買家購買力充裕，其供應量也較大眾市場的樓盤還要緊缺。



地產建設商會早前提出1,000方呎以下的單位不應以招標形式銷售，他認同有關建議，又指過往幾年在「辣招」下，樓市買賣規則及程序常有大轉變，但相信對集團銷售不會有大影響，「生意都係照做」。



對於郭孔華即將接任集團行政總裁一職，朱稱，集團發展政策不會有大改變，作為地產發展商，最重要是可維持樓盤銷售及穩定的租金收入，以支持派息等政策，並期望未來在香港可投標更多土地。



至於內地市場，將會選擇性投地，不會因貿易戰影響投資部署，將維持發展收租項目及住宅銷售。



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