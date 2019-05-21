【市後重點睇】鎊匯失守1.27關　道期靠穩

2019年05月21日 16:12
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)

    美匯指數重上98水平；圓匯報110.11；歐元兌美元報1.115；英鎊失守1.27關。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)反覆回落至6.9379。金價報1,275美元，布油報71.98美元，紐油報63.32美元。道指期貨靠穩，漲32點。

    ●市後關注點
    -17:00　經合組織(OECD)公布經濟展望
    -22:00　美國4月成屋銷售；歐元區5月消費者信心指數初值
    -22:45　美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯討論經濟和貨幣政策
    -周三凌晨00:00　美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫在一活動上發表講話
    -周三凌晨04:30　美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報

    ●恒生指數收市跌130點或0.47%，報27,657點。https://bit.ly/2EnkJJj
    -石藥集團首季賺9.5億人幣，按年升近29%。
    -敏華去年少賺11%，北美市場挑戰大。
    -中國稀土午後挾上，曾飆逾1.3倍；收市仍漲108.11%，報0.77元創新高。

    ●A股快報：滬深三大指數收漲逾1%，滬綜指收復2,900點關。https://bit.ly/2QjsAMI
    -成立供應鏈管理公司，順豐股價向好。

    ●亞洲股市：日股收跌29點，澳股2連升。https://bit.ly/2JPFtNj

    ●歐洲股市三大指數向好，英國富時100指數升0.4%，報7,341點；德國DAX指數升0.5%，報12,106點；法國CAC指數升0.17%，報5,367點。

    ●【即市分析】
    -中國稀土提防炒作短癮。https://bit.ly/2JRKzZq
    -內銀股博反彈可以點部署？https://bit.ly/2wcqrsM

    ●【股匯攻略】騰訊港交所可繼續反彈？https://bit.ly/2JxSlZ4

    ●【大行報告】花旗調升海螺創業目標價。https://bit.ly/2w8YbHz

    ●零件供應商Lumentum停止向華為供貨。

    ●傳內地險資可藉新股配售等方式投資科創板。

    ●大疆反駁美國警告，旗下無人機安全性獲驗證。

    ●港燃：首季售氣按年增17%，LNG採購價顯著下跌。
    -中石油淡季加氣價，港燃：已啟動順價機制。

    ●美國證交會再推遲比特幣ETF申請。

    ●新股專輯：中煙國際擬下月中掛牌。

    ●滙豐擬在內地技術中心增聘逾千職位。
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm