【市後重點睇】鎊匯失守1.27關 道期靠穩
美匯指數重上98水平；圓匯報110.11；歐元兌美元報1.115；英鎊失守1.27關。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)反覆回落至6.9379。金價報1,275美元，布油報71.98美元，紐油報63.32美元。道指期貨靠穩，漲32點。
●市後關注點
-17:00 經合組織(OECD)公布經濟展望
-22:00 美國4月成屋銷售；歐元區5月消費者信心指數初值
-22:45 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯討論經濟和貨幣政策
-周三凌晨00:00 美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫在一活動上發表講話
-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報
●恒生指數收市跌130點或0.47%，報27,657點。https://bit.ly/2EnkJJj
-石藥集團首季賺9.5億人幣，按年升近29%。
-敏華去年少賺11%，北美市場挑戰大。
-中國稀土午後挾上，曾飆逾1.3倍；收市仍漲108.11%，報0.77元創新高。
●A股快報：滬深三大指數收漲逾1%，滬綜指收復2,900點關。https://bit.ly/2QjsAMI
-成立供應鏈管理公司，順豐股價向好。
●亞洲股市：日股收跌29點，澳股2連升。https://bit.ly/2JPFtNj
●歐洲股市三大指數向好，英國富時100指數升0.4%，報7,341點；德國DAX指數升0.5%，報12,106點；法國CAC指數升0.17%，報5,367點。
●【即市分析】
-中國稀土提防炒作短癮。https://bit.ly/2JRKzZq
-內銀股博反彈可以點部署？https://bit.ly/2wcqrsM
●【股匯攻略】騰訊港交所可繼續反彈？https://bit.ly/2JxSlZ4
●【大行報告】花旗調升海螺創業目標價。https://bit.ly/2w8YbHz
●零件供應商Lumentum停止向華為供貨。
●傳內地險資可藉新股配售等方式投資科創板。
●大疆反駁美國警告，旗下無人機安全性獲驗證。
●港燃：首季售氣按年增17%，LNG採購價顯著下跌。
-中石油淡季加氣價，港燃：已啟動順價機制。
●美國證交會再推遲比特幣ETF申請。
●新股專輯：中煙國際擬下月中掛牌。
●滙豐擬在內地技術中心增聘逾千職位。
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