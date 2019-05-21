【市後重點睇】鎊匯失守1.27關　道期靠穩

美匯指數重上98水平；圓匯報110.11；歐元兌美元報1.115；英鎊失守1.27關。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)反覆回落至6.9379。金價報1,275美元，布油報71.98美元，紐油報63.32美元。道指期貨靠穩，漲32點。



●市後關注點

-17:00 經合組織(OECD)公布經濟展望

-22:00 美國4月成屋銷售；歐元區5月消費者信心指數初值

-22:45 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯討論經濟和貨幣政策

-周三凌晨00:00 美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫在一活動上發表講話

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數收市跌130點或0.47%，報27,657點。https://bit.ly/2EnkJJj

-石藥集團首季賺9.5億人幣，按年升近29%。

-敏華去年少賺11%，北美市場挑戰大。

-中國稀土午後挾上，曾飆逾1.3倍；收市仍漲108.11%，報0.77元創新高。



●A股快報：滬深三大指數收漲逾1%，滬綜指收復2,900點關。https://bit.ly/2QjsAMI

-成立供應鏈管理公司，順豐股價向好。



●亞洲股市：日股收跌29點，澳股2連升。https://bit.ly/2JPFtNj



●歐洲股市三大指數向好，英國富時100指數升0.4%，報7,341點；德國DAX指數升0.5%，報12,106點；法國CAC指數升0.17%，報5,367點。



●【即市分析】

-中國稀土提防炒作短癮。https://bit.ly/2JRKzZq

-內銀股博反彈可以點部署？https://bit.ly/2wcqrsM



●【股匯攻略】騰訊港交所可繼續反彈？https://bit.ly/2JxSlZ4



●【大行報告】花旗調升海螺創業目標價。https://bit.ly/2w8YbHz



●零件供應商Lumentum停止向華為供貨。



●傳內地險資可藉新股配售等方式投資科創板。



●大疆反駁美國警告，旗下無人機安全性獲驗證。



●港燃：首季售氣按年增17%，LNG採購價顯著下跌。

-中石油淡季加氣價，港燃：已啟動順價機制。



●美國證交會再推遲比特幣ETF申請。



●新股專輯：中煙國際擬下月中掛牌。



●滙豐擬在內地技術中心增聘逾千職位。

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