貿戰升級：中方指美國要求「對等開放」是不現實

內地傳媒報道，有記者在中國外交部例行記者會上提問：「據報道，美國總統特朗普近日接受媒體採訪時稱，最近幾輪美中磋商之前他曾經告訴中方，美中之間的協議不可能是對等的(50-50)，由於中國過去的貿易做法，協議必須更有利於美國。中方對此有何回應？」



外交部發言人陸慷說：「我不是貿易專家，但是我覺得有必要釐清『是否對等』和『對誰更有利』這兩個概念。在貿易關係中這兩者不是一回事。要求兩個經濟體在貿易實踐中絕對對等開放是不現實的，更何況經濟全球化本身就是各國優勢互補、互通有無的過程。」



他又提到，即使美方威脅加徵關稅，外商投資依然看好中國。

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