【fb直播】港股陷入易跌難彈格局？

美國延遲向華為出口零部件禁令90日，帶動恒指周二(21日)一度反彈，惟支持力度不足，午後一度倒挫189點，最終收市仍要跌130點，報27,657點！中美貿戰蔓延，港股易跌難升？支持位下望咩水平？



受華為禁令延遲刺激，手機設備及5G板塊終止跌勢！瑞聲科技(02018)一度逼近45元；中興通訊(00763)彈逾2%，有貨喺手點部署？



中國領導人考察內地稀土企業，中國稀土(00769)股價直線飆上，抽升逾1倍！現價仲追得過？抑或買手領展(00823)最穩陣！股份擠身「紅底股」話咁易？



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