調查：去季投資者信心大幅反彈

摩根資產管理公布最新投資者信心指數調查結果，由去年第四季的88點，大幅回升至114點。該行零售分銷業務副總裁湯志恆認為，投資者較容易受短期因素所影響，由於過去一季股票市場反彈不少，加上當時中美貿易有望完成談判，故投資者的投資信心因而反彈。



他強調，中美貿易摩擦仍為主要考慮因素之一，由於近期中美貿易戰再升溫，相信會影響投資者信心。



摩根資產管理環球市場策略師周奐彤指，現時政策風險起伏較大，而中美貿易戰日後發展，仍需待中美雙方在今年6月尾於日本大阪20國集團(G20)峰會中會否會面、這階段中美雙方的反應等，強調應該密切留意事態發展。



她建議，投資者應平均分布資產，並提高投資組合防守性。在股票方面建議投資公用板塊、消費品股、高息股、國策股等；在固定收益方面，建議投資高收益債券、高息企業債券等，以應對下行風險。

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