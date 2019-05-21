貿戰升級：A股後市如何？專家話呢個位最關鍵...

隨着貿易戰升級，很多人都關注A股今年升浪是否已結束。內地傳媒報道，有「圖表派」認為，中國股市復甦與牛市的終結之間只有數十點距離！



報道指出，滬綜指5月以來，兩度下試關鍵技術支持位2,838點，最後都在收市時回升。這關鍵位是滬綜指今年2月25日較上個交易日(2月22日)大幅高開後留下的裂口，當日勁升5.6%，創2015年以來最大升幅。滬綜指周二(5月21日)收報2,905點。



目前的關鍵是會否失守這水平(收市計)。有專家認為，只要裂口未填補，市場仍有反彈希望。不過，若裂口毫無反抗力就被插穿，滬綜指可能會跌向2,440點。

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