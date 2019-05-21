御金‧國峯天池特色戶日內開放現樓

新盤特色單位有價有市。信和置業（00083）旗下西南九龍御金‧國峯，短期重推僅餘最後1伙天池特色戶。該公司營業部聯席集團董事田兆源表示，該單位位處為6座38樓A室，屬頂層連泳池及天台戶，日內開放予準買家參觀。



該單位實用面積1,503方呎，平台面積352方呎，天台面積1,245方呎。間隔4房雙套設計，並設儲物房連洗手間，可享開揚西南九龍維港海景。



樓盤已剛重新上載樓書，全盤共740伙，新例前已售出739伙，套現逾102億元。資料顯示，之前售出單位最高實用呎價約4萬元。市場估計，隨着近年樓價急升，上述天池單位呎價勢再創項目新高紀錄。



此外，系內 觀塘凱滙兩期累售1,624伙，套現逾202億元。大埔白石角逸瓏灣8累售365伙，套現逾32億元。

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