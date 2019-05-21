摩根資管：63%受訪者有信心實現退休財務目標

摩根資產管理發表《摩根投資者信心指數》，除了調查投資者情緒之外，還探討受訪者對退休籌劃及預期。調查結果顯示，有63%受訪者表示有信心實現退休目標，反映不少本港投資者已考慮其財務未來，情況令人鼓舞。



調查發現，投資者退休信心同其投資參與度息息相關，現時已每月為退休儲蓄嘅受訪者有75%對實現退休目標有信心，比率明顯較每年僅儲蓄兩次者為高(50%)。



不過，不少投資者仍未能秉持到長線投資或全面發揮複利嘅力量。摩根資產管理基於過去70年經驗的分析已充分證明，投資時間愈長，定期投資能夠獲取正回報的機會率便愈高，但只有一半受訪者相信，定期定額投資可在長期帶來正回報。



摩根資產管理亞太退休策略師Wina Appleton提醒，定期投資有多個優點，包括控制投資情緒、平均投資成本等。



選擇甚麼投資產品最好？大部分受訪者表示最重要是可提供穩定收益、具長線增長潛力和加強分散投資。



Wina Appleton話，互惠基金其實高效滿足了挑選退休投資工具的三大準則，包括收益、增長及分散風險。在退休儲蓄組合中，互惠基金可與保險產品相輔相成，尤其在分散收益來源方面可發揮重要作用。



可惜香港投資者好似未睇透，有70%的受訪者坦承，單純以保險產品為退休儲蓄並唔足夠，有必要另外透過投資令退休資產增值，但認為互惠基金可在長線有效地增長退休資產的受訪者得54%。

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