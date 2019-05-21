人行印發定向降準通知　列出五重點

人民銀行公布，印發下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率(即定向降準)的通知，分三次實施到位。有關事項通知如下：



1、服務縣域的農村商業銀行，是指僅在本縣級行政區域內經營、未在其他縣級行政區域設有分支機構的農村商業銀行，或者在其他縣級行政區域設有分支機構但上年末資產規模小於100億元人民幣的農村商業銀行。其中，本縣級行政區域是指農村商業銀行註冊地所在的縣、自治縣、縣級市、市轄區、旗、自治旗等行政區劃單位。



2、自2019年5月15日起，下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率1個百分點。



3、自2019年6月17日起，再次下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率1個百分點。



4、自2019年7月15日起，下調服務縣域的農村商業銀行基準檔人民幣存款準備金率至8%，其中在此通知發布前執行普惠金融定向降準政策的，同時停止執行該項政策。在此通知發布前執行新增存款一定比例用於當地貸款考核政策的農村商業銀行，仍繼續參與考核，達標機構執行優惠的存款準備金率。



5、服務縣域的農村商業銀行應將降準資金全部用於發放民營企業和小微企業貸款，加強當地縣域金融服務。人民銀行將相關情況納入宏觀審慎評估(MPA)考核。

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