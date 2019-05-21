經合組織下調2019年全球經濟增長預測

經合組織(OECD)發布新一份經濟展望報告，下調2019年全球經濟增長預測至3.2%，降幅為0.1個百分點，2020年則維持3.4%不變。隨着貿易衝突升級和全球金融脆弱，削弱了市場的投資信心。



個別經濟體方面，該組織將美國2019年經濟增長預測上調0.2個百分點至2.8%，2020年上調0.1個百分點至2.3%。歐元區2019年經濟增長預測上調0.2個百分點至1.2%，2020年上調0.2個百分點至1.4%。預計英國2019年及2020年經濟增長分別為1.2%及1%。日本2019年經濟增長預測則下調至0.7%，2020年亦降至0.6%。



中國方面，2019年和2020年經濟增長預測維持6.2%和6%不變。惟該組織指出，中國經濟前景仍然令人擔憂。

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