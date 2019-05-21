【北水追蹤】買內銀騰訊　沽吉汽

港股周二(21日)反覆下挫，恒生指數收報27,657點，全日跌130點。惟港股通連續7個交易日錄得淨流入，全日成交額約90億元，佔主板成交約9.49%，南下資金淨流入約32.6億元。



四大內銀受北水追捧，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及農業銀行(01288)港股通分別錄得淨流入6.89億元、4.76億元、3億元及1.1億元。惟中銀香港(02388)之港股通錄得淨流出2.4億元。



騰訊控股(00700)跌勢未止，惟北水仍繼續買貨，其港股通錄得5.8億元淨流入；中國平安(02318)亦獲淨買入2.1億元。



另外，吉利汽車(00175)再度捱沽，遭北水淨賣出8,907萬元。

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