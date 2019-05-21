聯交所股權變動資料顯示，ASM太平洋(00522)於5月17日獲施羅德增持3萬股，最新持股數目4,067萬股。



丘鈦科技(01478)於5月20日獲Q Technology Investment Inc.增持30萬股，最新持股數目約7.52億股。



中國金屬利用(01636)於5月14日獲Epoch Keen Ltd增持30萬股，最新持股數目約10.08億股。



中石化煉化工程(02386)於5月15日獲富達增持102萬股，最新持股數目約1.02億股。



康哲藥業(00867)於5月21日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.97億股。



金風科技(02208)於5月17日獲施羅德增持110萬股，最新持股數目約1.18億股。



旭輝控股(00884)於5月17日獲Rosy Fortune Investments Ltd增持13萬股，最新持股數目約23.08億股。



申萬宏源(06806)於5月16日獲高盛增持2,812萬股，最新持股數目約7.03億股。



舜宇光學(02382)於5月16日獲摩根大通增持48萬股，最新持股數目5,513萬股。



遠大中國(02789)於5月20日獲Neo Pioneer Ltd增持115萬股，最新持股數目約7.88億股。



陽光房地產基金(00435)於5月16日獲Henderson Development Ltd增持24萬股，最新持股數目約2.8億股。



中金公司(03908)於5月16日獲查懋德增持9萬股，最新持股數目約1.23億股。



偉仕佳杰(00856)於5月20日獲李佳林增持30萬股，最新持股數目約5.91億股。



中國建築興業(00830)於5月20日及21日獲吳明清合共增持300萬股，最新持股數目500萬股。



愛德新能源(02623)於5月20日獲李運德增持100萬股，最新持股數目約21.66億股。



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上海石油化工(00338)於5月16日被貝萊德減持221萬股，最新持股數目約3.12億股。



廣發証券(01776)於5月16日被摩根大通減持333萬股，最新持股數目8,321萬股。



永泰地產(00369)於5月20日被周尤玉珍減持70萬股，最新持股數目約1.5億股。



置富產業信託(00778)於5月20日被ARA Asset Management (Fortune) Ltd減持308萬股，最新持股數目降至0。

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