官方露手影！中間價顯示人幣短期「不容破7」

外國傳媒報道，人民幣會不會「破7」？經驗老到的分析師告訴你，「破7」與否就在中國人民銀行(即中國央行)一念之間，而在央行做出方向明示之前，「看淡不做淡、看好不做好」或許是更明智的做法。



事實上，由本周開始，由官方定價的人民幣中間價連續兩天明顯強於美國著名財經媒體彭博調查的市場平均值，意味官方有可能採用了更強的逆周期因子，來穩定匯價。



法興銀行駐新加坡新興市場策略主管Jason Daw周一(20日)指出，只有在決策層想「破7」的時候，人民幣才會「破7」，他們有足夠的工具和經驗來掌控匯率，故不看好在即期和遠期市場冒險沽空人民幣。



他建議，只有在人民幣「破7」後才考慮沽空人民幣，因這是一個很強的政策信號，說明人民幣出現更大幅度貶值是監管層容許的。在此之前，更好的做法是沽空韓圜和新台幣。

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