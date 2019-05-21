抵過遊日本！韓圜、新台幣同創28個月新低

受中美貿易戰影響，日圓作為避險貨幣，匯價易升難跌，目前每百日圓兌港元徘徊7.12水平，完全不算便宜。相反，韓圜及新台幣更受人民幣影響，成為「金融大鱷」沽空目標，匯價一跌再跌，雙雙創下2017年1月以來、即28個月最低。



【新台幣周二再跌】

在外資持續匯出影響下，新台幣周二(21日)再貶值，兌每美元低見31.487，創2017年1月底、即28個月新低；港元兌新台幣更升穿4元關口，高見4.01，相比2018年2月曾低見3.7057，今年較早前一直徘徊3.93水平。



台灣分析員指出，中美貿易戰持續干擾金融市場，僅管中國官方揚言會阻止人民幣貶勢，但因外資持續匯出與壽險持續買入美元需求，加上出口商惜售、海外無本金交割遠期外匯(NDF)美元兌新台幣換匯溢價幅度擴大，導致新台幣持續貶值。如果中美貿易戰線擴大、外資持續沽出台股「走人」的話，新台幣短線料跌勢難止。



【韓圜低位徘徊】

同樣受累於中美貿易戰，南韓早前公布，首季國內生產總值(GDP)按季衰退0.3%，令韓圜走勢更弱，因政府需要透過貨幣貶值來刺激出口。



韓圜周二(21日)仍然疲憊不堪，兌每美元低見1,194.89韓圜，貼近上周五(17日)的1,195.57低位，依然為2017年1月以來最低；即港元兌韓圜處於152水平。



【後市睇人民幣】

事實上，法興銀行駐新加坡新興市場策略主管Jason Daw周一(20日)指出，與其沽空人民幣，更好的做法是沽空韓圜和新台幣！



他稱，只有在中國決策層想「破7」的時候，人民幣才會「破7」，他們有足夠的工具和經驗來掌控匯率，故不看好在即期和遠期市場冒險沽空人民幣。



故此，他建議，只有在人民幣「破7」後才考慮沽空人民幣，因這是一個很強的政策信號，說明人民幣出現更大幅度貶值是監管層容許的。在此之前，更好的做法是沽空韓圜和新台幣。



換言之，如果預期中美貿易戰會持續升溫，韓圜及新台幣將維持弱勢，或成為港人短線旅遊的抵玩選擇之一。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/