LG研發摺疊屏OLED面板成熟 　將用於手機及Notebook

韓媒報道，自從三星、華為分別宣布，即將推出Galaxy Fold及Mate X摺疊屏手機後，摺疊產品的時代大門已開啟，韓國LG公司科技總監姜炳憲宣布，自家的可摺疊OLED面板技術已成熟，可進行商業使用。



他並稱，智能手機所用的可摺疊面板技術，難度要比摺疊屏筆記本電腦(Notebook)、平板電腦更高。至於可摺疊屏設備何時成為市場主流，他表示，目前的技術挑戰還很大，但最終將取決於設備製造商。



是次LG公司展示的是其自家研發的摺疊屏面板，而且是13.3寸的大型可摺疊面板。此前聯想集團宣布，計劃推出的可摺疊屏筆記本電腦的面板就是LG供應的，這種新型的摺疊筆記本電腦預計會在2020年開售。



摺疊屏產品最關鍵的部件在於顯示屏，目前主要是柔性OLED面板，三星Galaxy Fold使用的是自家的AMOLED面板，華為Mate X是國內的京東方BOE聯合研發的面板。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/