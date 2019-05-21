特朗普阻得幾耐？美媒分析料中國經濟2030年超美

美國著名財經媒體彭博報道，雖然美國總統特朗普日前稱，在他任內中國休想取代美國，成為世界頭號大國，但根據估計，中國國內生產總值(GDP)規模可能會在2030年「超美」。



數據顯示，中國GDP對全球經濟佔比正持續提升，由2000年僅佔約3.6%(美國當時為30.4%)，升至2018年16.1%，美國則降至23.3%。2018年，中國商品貿易總額4.77萬億美元，美國則為4.18萬億美元。當然，上述是因中國人口眾多，若以購買力平價(PPP)為基礎計算，中國民眾消費力只有美國1/3左右。

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