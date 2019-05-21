新界居屋紛破頂！雍盛苑無樓睇照搶　青泰苑呎價逾1.4萬

新界區居屋連環破頂，粉嶺雍盛苑及青衣青泰苑均錄得呎價新高個案。



世紀21奇豐陳桂新表示，雍盛苑中層22室，實用面積211方呎，開放式間隔，4月初已補價叫價318萬元放盤，單位租客仍未遷出，暫時未可安排睇樓，但投資者恐單位交吉後，會有其他人搶盤，無樓睇情況下，即以310萬元購入，呎價14,692元創項目新高。據了解，3月同類單位售價約285萬元。



另外，美聯黃淑賢表示，青泰苑D座低層10室，實用面積401方呎，有裝修，望海景，已補價自由市場最初叫價600萬港元放售，終獲外區人士以578萬元承接，呎價約14,414元，呎價創項目新高。



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