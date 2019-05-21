買招標樓按揭大有學問　按保點計你又知幾多？

近期新盤市場仍有不少招標形式出售的物業，與傳統價單形式相比，市民透過招標買樓敍造按揭大有學問，銀行估價、樓盤合約價及折實價等細節，將決定入市所需的資金部署，一不留神隨時大失預算！



●預先批核小心估價

由於招樓賣樓過程中，發展商毋須提供價單，買家自由入標或使樓盤成交價高於銀行估價，令首期預算超支。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，市場上的招標樓盤成交價多數與市價相近，銀行估價不足情況少見。



不過她仍建議，買家入標前，參考地產代理給予的樓價資訊及附近樓盤的售價，入標價不宜超出市價或銀行估價一成， 以控制供樓預算或降低銀行估價不足風險。如果擔心個人收入和信用狀況影響可敍做的按揭貸款額，則可先向銀行申請作預先批核。



●按揭保險資格視乎樓盤合約價

由於發展商多會為樓盤提供折扣及回贈優惠，以致樓盤合約價及最終折實價不同。中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，香港按揭證券公司審視按揭保險符合條件時，以樓盤合約價(面價)計算。



目前樓價須低於600萬元，才合資格向按揭證券公司申請按揭保險，以敍做八成按揭。王美鳳舉例，若招標樓盤未扣除優惠的合約價為700萬，即使折實價少於600萬，買家亦不符合資格購買按揭保險，以致只能敍做六成按揭，意味首期高達樓價四成。



●銀行敍做按揭成數視乎樓盤折實價

銀行為買家敍做按揭時，則以樓盤折實價計算成數，折實價即是扣除發展商提供的優惠後的樓盤售價。若合資格購買按保，受保障的額外樓價成數亦以折實價計算。以樓盤合約價為550萬元，折實價為450萬元為例，敍做八成按揭，貸款金額為360萬元。



●按揭申請需時較長

王美鳳指，招標樓盤的成交紀錄冊上多數只列明合約價，雖然冊上普遍有註明優惠詳情，不過折實價計算過程費時，銀行於申請按揭時或需較長時間處理。



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