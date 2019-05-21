理財Campus：微型美股期貨數千元進場　可買升買跌

在中美貿易戰的陰霾下，美股波幅擴大，有意乘勝追擊的股民可選擇以較低入場費投資微型迷你版美股指數期貨，每張合約的入場費低至數千港元外，更可以買升又買跌，讓有眼光又進取的投資者，在波濤洶湧的「戰況」下搵真銀！



Q1：芝加哥商品交易所（CME）及CME集團旗下芝加哥商業交易所（CBOT）近期新推共四隻微型E迷你期貨，到底是甚麼？



A：現時有四種指數期貨合約，分別有微型E迷你標普500（代號：MES）、微型E迷你納斯達克100（代號：MNQ）、微型E迷你羅素2000（代號：M2K）及微型E迷你道指（代號：MYM）。



標普500的權重股為微軟、蘋果公司（Apple Inc.）及亞馬遜，但僅佔指數共近11%，指數內包含約500隻成分股，投資風險會相對分散外，指數被認定為美國大型股的最佳指標；納指100側重於科技及醫藥股等非金融股份，上述三隻股份同樣佔指數最高比重，但佔比則共逾31%，若投資者料美科技股波幅會大幅擴大，才值得投資。



道指主要反映30間美國行業龍頭的表現，主要集中於傳統股份，波音、聯合健康及麥當勞合共佔指數近21%。至於羅素2000，則反映美國約2,000隻小型股表現。



Q2：美股微型E迷你期貨與過往的迷你期貨有何分別？入場費又需要多少呢？



A：過往迷你標普500指數期貨（E-mini S&P 500 futures）的合約價值為每點50美元，假設標普500為2,800點，合約價值14萬美元（約109.2萬港元），入場費會相對較高。



而微型E迷你期貨的合約價值只有原本的十分一，可令投資成本大減。以微型E迷你標普500為例，合約規模為每點5美元，以標指2,912.6點計算，即每張期貨價值約11.36萬港元，開倉保證金約4.74%，即約5,382港元已可進行交易，槓桿約21倍。



再以微型E迷你納斯達克100為例，合約規模為每點2美元，若指數為7,735點，即每張合約價值逾12萬港元。開倉保證金5.4%，即約6,521港元，槓桿約18倍。



Q3：維持保險金又需要多少呢？

A：據芝商所的網頁顯示，微型E迷你標普500的維持保證金為630美元（約4,914港元），一旦戶口少於這個數目，投資者會收到追收保證金通知，若不盡快補倉，便要被斬倉的風險。當市場風險愈高，要求保證金百分比亦愈高，而不同券商可自行釐定更高金額的開倉保證金。



Q4：美股微型E迷你期貨的的收費如何？適合甚麼類型投資者？



A：其的特點是可以近24小時交易，並且不收取管理費。另方面，期貨不會受到股息稅影響，交易費用普遍比交易美股及美國上市ETF（交易所買賣基金）的佣金為低，結算期為三個月一次。



但投資者要留意期貨較適合進取型投資者，若其只支付所要求的開倉按金的話，以微型E迷你標普500為例，由於涉及21倍槓桿，換言之納指升跌1%，合約價值便升跌21%。



Q5：香港投資者較適合選擇那款微型E迷你期貨？



A：有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟表示，四種指數定位不一，當中難度最高一定是羅素2000指數，因當中包含不少美國細價股，香港市民未必熟悉。而波音公司佔道指成分股的9.34%，早前公司的737-MAX客機卻出現設計缺陷，以至月初走勢向下，從而拖累道指。另方面，蘋果公司佔納指100的比重逾10%，一旦貿易戰惡化，內地民眾罷買iPhone的話，亦會拖累其股價。



相反標普500較為穩健，股份的比重分布較均勻，不太易受單一個股表現所拖累。



Q6：你對美股前景有何看法？



A：近日美匯指數強勢，以致資金由新興市場再度流入美元市場。他認為，標普500指數會於28,000至29,000點區間橫行，但建議短線多持有現金，以待政治局勢走出陰霾、大市有明確的方向才作交易。除此之外，若然要造淡期指時，應先按賣出再買回平倉，新手於下單前宜想清楚。

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