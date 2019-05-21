科技商機：可穿戴設備配合App　輕鬆控制人體溫度

外媒報道，加州大學聖迭戈哥分校的研究人員開發出一種可穿戴設備，可以完全改變人們對加熱和冷卻身體的方式。這是一個貼在手臂上的貼片，它可以主動改變皮膚溫度，使佩戴者感覺更溫暖或更涼爽，這取決於他們自己的個人喜好。



該大學研究者表示，這項研究主要集中在個人舒適性上。想法是在這個階段由柔韌彈性織物製成的帶子可以幫助抵銷室溫的變化並確保穿着者保持在他們期望的皮膚溫度。



可穿戴設備使用點綴有熱電節點的方形貼片實現這一壯舉，熱電節點連接到一對柔性彈性體片。與控制單元結合以改變電流，貼片的作用有點像熱泵，允許熱量從貼片的一側移動到另一側。為了冷卻，研究團隊將熱量從皮膚內層(真皮層)傳遞到皮膚外層。為了加熱，只需將電流反向。



團隊並表示，以後幾乎每個人都可以穿着這樣的設備，甚至成為智能服裝。對個人皮膚溫度的微小改變比加熱或冷卻整個房間或建築物更有效，並且裝置的個人性質可以確保每個人都處於他們自己期望的溫度。



另外，團隊已經在開發一種可以與該設備配合使用的移動應用(App)，以便輕鬆控制溫度變化。



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