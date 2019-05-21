新盤UPDATES︰意堤單日沽6伙　尚璽開放式戶售425萬

緃使貿易戰升級，新盤市場交投仍然活躍，多個樓盤連錄成交，另外有特色單位亦部署推出。



●意堤單日沽出6伙 套現近七千萬

香港興業國際(00480)首度以價單形式推售的57伙，今午(5月21日)開始發售，據一手銷售資訊網資料，暫已售出6伙，金額共6,973.5萬元。其中6座17樓A室，實用面積1,019方呎，成交價1,963.5萬元，呎價19,269元。



●KADOORIA低層大戶售7500萬元

中信泰富旗下何文田KADOORIA，剛售出嘉道理道117號2樓單位，實用面積1,820方呎，成交價7,500萬元，買家可享樓價16.75%現金回贈優惠，折實售價約6,243.75萬元，呎價約34,306元。



●尚璽開放式戶425萬沽 呎價2.5萬

中原地產新九龍資深營業董事蔡日基表示，該公司負責銷售的旺角尚璽低層D室，開放式間隔，實用面積169方呎，成交價425.1萬元，呎價25,154元。買家為沙田老街坊，見樓價近月不斷攀升，有意增持物業收租，惟該區細價二手物業需近600萬元，而該盤樓齡全新，只需400餘萬起，即入市作長線收租。



●御金‧國峯天池特色戶日內開放現樓

新盤特色單位有價有市。信和置業(00083)旗下西南九龍御金‧國峯，短期重推僅餘最後1伙天池特色戶。該公司營業部聯席集團董事田兆源表示，該單位位處為6座38樓A室，屬頂層連泳池及天台戶，日內開放予準買家參觀。



該單位實用面積1,503方呎，平台面積352方呎，天台面積1,245方呎。間隔4房雙套設計，並設儲物房連洗手間，可享開揚西南九龍維港海景。



樓盤已剛重新上載樓書，全盤共740伙，新例前已售出739伙，套現逾102億元。資料顯示，之前售出單位最高實用呎價約4萬元。市場估計，隨着近年樓價急升，上述天池單位呎價勢再創項目新高紀錄。



此外，系內觀塘凱滙兩期累售1,624伙，套現逾202億元。大埔白石角逸瓏灣8累售365伙，套現逾32億元。



●悅雅標準戶加價6% 周六起標售5伙

據一手銷售資訊網資料，雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅修改價單，樓盤的21樓C室，實用面積338方呎，價單售價由810.3萬上調至861.5萬元，加幅約6.3%，最新呎價25,489元。該盤同時推出5伙，包括3個特色戶及兩個標準戶，於本周六(5月25日)至6月14日以每日招標及截標方式出售。



●MONTARA再錄交易未有進展個案

會德豐地產旗下原本已沽清的將軍澳日出康城MONTARA，剛再錄得交易再未有進展個案。一手銷售資訊網資料，單位為2B座65樓A室，實用面積527方呎，原於5月10日以902.3萬元售出，呎價17,121元。



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