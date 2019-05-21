國產機之戰！格力第3代手機挑戰小米　未來攻摺屏及5G機款

內媒報道，說到珠海格力電器，大家同時都會想到格力空調，甚至乎有機會想到格力手機添？不過，並唔係因為格力手機有幾好，而係因為格力董事長董明珠親自做埋格力手機嘅代言人，而使到格力手機嘅銷量雖然並唔高，但知名度點都有番啲。



今年初，小米、華為等手機品牌陸陸續續發布新機，摺疊屏和5G技術係今年手機嘅熱點之外，格力手機銷量雖然沒法同「華米OV」國產四大品牌相提並論，但係董明珠講到明佢對格力手機始終係不離不棄嘅！



日前，珠姐就話，格力依然會堅持做手機，而且唔會錯過摺疊屏、5G技術等等。而當消費者還沉浸喺華為嘅摺屏手機MateX中時，格力新機已悄悄推出，呢部就係格力手機三代，佢靜靜地喺格力商城上架，可見格力手機始終如一嘅低調作風。



外觀上，雙玻璃設計，有額頭和下巴，整體睇起嚟OutOut哋，比唔上很多國產手機。配置上，採用驍龍821處理器，4+64GB存儲組合，整體配置睇起來亦都係普普通通。然而，最令人驚喜嘅係呢款手機嘅定價，竟然要賣3600元人民幣！



要知道，連董事長雷軍引以為傲嘅小米9普通版也才賣2,999元人民幣起，珠姐擺明認為格力第3代手機係高檔過小米吧？



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