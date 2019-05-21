貿戰升級：內地官媒指中國必贏　絕非虛張聲勢

內地傳媒引述官方媒體報道，在全球兩大經濟體持續的貿易緊張局勢下，中國已做好了反擊的充分準備，美國將自食單邊主義和保護主義的苦果。



該官媒英文評論文章指出，多邊主義和自由貿易是時代的潮流，得到全球大多數人的支持，中國必定會贏得勝利。如果美國繼續升級緊張局勢，中國將採取必要的反擊措施，強調中國並非虛張聲勢。



文章提及反擊措施時寫道，鑑於兩個經濟體互相依賴，有許多可能的選擇，但未闡述有關反擊措施的詳細信息。



文章又指，中國經濟韌性好，並且有充足的政策工具應對貿易戰更深入的影響，但美國長期的經濟增長已見頂，很快將開始感受到壓力。

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