【深度解構】稀土係中國反制嘅王牌？專家咁睇...

中美貿易戰陷入白熱化階段之際，外界關注中國或以限制稀土輸美作為籌碼，惹起市場憧憬稀土漲價，刺激相關股份價格急升。儘管不少聲音指出，稀土可作為中國的「王牌」，惟有分析認為，中國限制稀土輸美的作用可能低於預期。



稀土(Rare Earth)是鈷、鈧等多種稀有金屬元素的統稱，應用範圍廣泛，包括農業、冶金、石化工業以至手機電池等。據外媒引援美國地質調查局的數據指出，在2014年至2017年期間，由中國輸美的稀土佔了美國整體進口量八成。而稀土亦是少數在貿易戰數次升級後，美國仍未對其加徵額外關稅的商品。



較早前，內地官方媒體在海外版發表文章稱︰「美國對稀土的需求是中國的王牌」，並指中國藉着稀土供應可掌控美國高科技產業的「生命線」。



●「稀土」並不稀有

不過，外媒分析指出，「稀土」其實有些名不副實，因為它們實際上並不稀有，部分稀土金屬甚至是地球上最豐富的元素之一。最大的問題在於它們難以提取和精煉，並且通常對環境具有破壞性。此外，與石油和其他原材料不同，稀土材料的需求量也並不高，作為關鍵材料，許多使用稀土的產品只需要很少的用量。因此，美國要找到其他稀土來源其實並不困難。



●中國並未能壟斷行業

事實上，中國對稀土的「壟斷」也並非事實。分析指出，中國在行業的領導地位，主要是由於過去相對寬鬆的環境法規，使得在開採及精煉的成本比其他國家更便宜也更容易。惟近年來，隨着內地環境保護意識增加，打擊不良開採手法及非法提煉者，這種優勢已經逐漸縮小。



稀有金屬研究公司Adamas Intelligence的報告更預測，由於中國內地工業上的應用及隨着對稀土需求的增長，到2025年中國或會成為某些稀土元素的淨進口國。



而值得關注的是，澳洲稀土供應商Lynas Corp.周一(20日)亦宣布，擬於美國建立稀土分離廠，填補美國稀土供應鏈的缺口。



●以稀土作武器代價大

Banyan Hill Publishing分析師Ted Bauman早前指出，倘中國實施稀土出口禁令，並能夠承受6個月的美國關稅，那麼很可能會逼使美國特朗普「認輸」。



不過，他認為中國將稀土用作貿易戰的武器是個壞主意，因為中國若這樣做，將被其他國家視為不可靠的貿易夥伴。Awoye Capital的執行合伙人Jordan Awoye亦表示，越南或墨西哥等擁有稀土資源的國家或會趁機崛起。



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【市場憧憬 稀土股爆炒】

市場憧憬內地稀土價格大有上望空間，刺激中、港兩地上市的稀土相關板塊熱炒。中國稀土(00769)周二(21日)開市已大漲13.51%，午後升幅更不斷擴大，曾炒高1.35倍，高見0.87港元，收市升幅仍企穩1倍以上，該公司股份全日成交合共8.52億股，涉資約5.98億港元，為第二大成交量港股。



中信證券分析師敖翀發表報告指，預計內地中重型的稀土價格有望持續上漲，輕稀土價格或將企穩回升。該行亦看好寧波韻升(600366.SH)，並建議關注北方稀土(600111.SH)等行業公司。



受港股中國稀土單邊飆升影響，稀土概念A股午後亦見造好，上述兩隻A股均觸及每日約10%升幅上限而停板，寧波韻升及北方稀土分別報9.38元人民幣及12.76元人民幣；五礦稀土(000831.SZ)更由早段跌逾5%，倒升約10%而停板，報15.91元人民幣。



證券界指，板塊熱漲緣於近日中美貿易戰戰火重燃，有分析認為稀土可成為中國與美國對抗的一張牌，而領導人視察稀土產業的行動更引起市場揣測。雖然內地相關部門對外表示希望市場不要作過多的聯想，但資金仍率先流入中港股市的相關股份。



綜觀中國稀土等概念股經過連日急升，短線再上動力有限，且應提防消息炒作過後有獲利回吐，現價再追宜注意風險，有貨在手宜把握機逢高減磅。



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