志高控股擬售佛山物業　涉逾8億人幣

志高控股(00449)公布，擬出售中國廣東省佛山市物業，涉及4.5億元人民幣(下同)。物業包括若干集體建設用地(即工業用地)的土地使用權，總土地面積約404畝(約269,570平方米)。與此同時，買方同意就拆遷向志高控股支付3.58億元的拆遷補償。



集團預期，將錄得除稅前收益約6.57億元，擬用作一般營運資金，以使集團能增強其資金狀況，以應對即將到來的空調銷售旺季。預計在銷售旺季作準備時，所得款項約90%將用於購買原材料(如銅、鋁材及塑材)，以及約5%將用於開展銷售推廣營銷活動，餘下約5%將用作其他一般營運資金。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/