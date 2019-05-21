樓價UPDATES︰業主唔再企硬！翠擁華庭低市價沽出

受股市及外圍經濟波動影響，部分業主叫價亦不再堅持，馬鞍山翠擁華庭近日錄得一宗低市價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角柏傲山6座中層A室，實用面積1,197方呎，以四房連工人房間隔，座向西面望海景，獲買家以3,980萬元購入，實用呎價33,250元。原業主於2014年購入上址作投資用途，當時作價3,453萬元，持貨近5年沽出，帳面獲利527萬元。



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九龍區



●將軍澳蔚藍灣畔3座中低層H室，間隔為兩房連多用途房，望內園景，實用面積約566方呎。業主以2.1萬元放租1個月後，吸引區內夫婦洽詢，議價後獲減1,000元，以2萬元租出，實用呎租35.3元。



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新界區



●翠擁華庭6座低層C室，實用面積816方呎，採三房連儲物室間隔，向東南望內園景。原業主放盤約一個月，有換樓人士見樓價合乎預算，議價後以908萬元承接，實用呎價11,127元，屬近月低位。原業主於2014年以約675萬元入市，期內升值34.5%。



●馬鞍山海栢花園2座高層A室三房戶，實用面積560方呎，座向西面享海景。上址原開價950萬元，放盤兩天，減價20萬元，以930萬元沽出，實用呎價16,607元。原業主持貨五年多，帳面獲利330萬元。



●屯門新都大廈A座高層3室，實用面積442方呎，以兩房設計。有區內人士鍾情該區交通方便，故以10,840元 (不包管理費) 承租，實用呎租24.5元。



●沙田濱景花園5座中層C室兩房戶，實用面積384方呎，望單邊河景，以688萬元易手，實用呎價17,917元據了解，原業主於2007年購入上址，當時作價154.8萬元，帳面現獲利533.2萬元。



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