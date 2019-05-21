夜市UPDATES：華為或得以喘息　道指升逾百點

貿戰困局短期難解，市場焦點重回美國聯儲局身上，美股高開後橫行，道指目前報25,817點，升137點，最多升170點；標指報2,859點，升19點；納指報7,772點，升70點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指目前報27,643點，大致與港股收市持平。



美國或放鬆對華為的打壓，美國晶片股反彈，高通及AMD均漲逾1%；美光科技升2%。隨着市況回穩，蘋果公司升1.56%，結束此前的三連跌。



多位聯儲局官員將發表講話。周二發表講話的官員包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、波士頓聯儲銀行行長羅森格倫等。



周四凌晨2點，聯儲局公布4月貨幣政策會議紀要，若釋放出鷹派的信號，則進一步刺激投資者買入美元；反之，則令美元出現一定幅度的回落。



英國脫歐有新消息，英國首相發言人稱，內閣討論了將要提交至議會的新脫歐協議，獲內閣一致通過。發言人同時也表示，仍有可能達不成協議，相關工作仍在進行中。



據報英國首相文翠珊將就脫歐協議新提議發表講話。英鎊匯價走勢反覆，目前報1.2722。歐股全線走高，英股升0.38%；德股升0.9%；法股升0.46%。



【21:30】美國政府可能略為放鬆對中國華為的打壓行動，美股周二早段回穩，道指高開168點，報25,848點，納指亦反彈74點，至7,776點。



多家零售商業績出爐，百貨公司Kohl's上季同店銷售急跌3.4%，跌幅遠大過預期的0.1%，並調低全年盈利預測，拖累股價早段瀉12.2%至55.84美元。另一百貨公司JC Penney上季同店銷售跌5.5%，亦差過預期的3.9%跌幅，股價挫7.46%至1.055美元。



家居裝修產品零售商家得寶(Home Depot)首季每股純利升至2.27美元，勝分析員估計2.18美元，但期內同店銷售僅升2.5%，低於預期的4.3%增幅。家得寶股價早段報188.91美元，跌1.91%。



受券商Wedbush唱淡前景，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)周一股價曾跌穿200美元，2016年12月以來首次後，周二再遭摩根士丹利踩多腳，稱Tesla在最壞情景下目標股價的預測，由原本97美元勁削至僅10美元。Tesla股價周二早段報197.51美元，跌3.82%。

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